У Запорізькій області невідомий повідомив про мінування 10 виборчих дільниць
20:51, 25 жовтня 2015Суспільство
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У Запорізькій області невідомий повідомив про мінування 10 виборчих дільниць.
В міліцію надійшло повідомлення про мінування всіх 10 виборчих дільниць / mgorod.kz
Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України в Запорізькій області, близько 19.15 в міліцію надійшло повідомлення про мінування всіх 10 виборчих дільниць м. Дніпрорудний у Василівському районі області.
На місце можливої події виїхали співробітники слідчо-оперативних груп, працівники вибухотехнічних служб і кінологи. Проводиться обстеження приміщень, в яких розташовані виборчі дільниці, а також прилеглих територій.
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На даний момент інформації про виявлення вибухонебезпечних предметів немає.
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