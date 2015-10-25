У Запорізькій області невідомий повідомив про мінування 10 виборчих дільниць.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України в Запорізькій області, близько 19.15 в міліцію надійшло повідомлення про мінування всіх 10 виборчих дільниць м. Дніпрорудний у Василівському районі області.

На місце можливої події виїхали співробітники слідчо-оперативних груп, працівники вибухотехнічних служб і кінологи. Проводиться обстеження приміщень, в яких розташовані виборчі дільниці, а також прилеглих територій.

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На даний момент інформації про виявлення вибухонебезпечних предметів немає.