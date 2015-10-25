У КМДА озвучили оновлені дані щодо явки на виборах у столиці

18:40, 25 жовтня 2015
Політика
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У Києві станом на 17.30 явка на місцевих виборах становила близько 35%.

Выборы, Киев / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, під час брифінгу голова Київської міської територіальної виборчої комісії Анатолій Сульдін зазначив: "Наскільки нам відомо з наших даних, явка більше 30%".

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Він додав, що йдеться про час близько 17.00.

Водночас керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко зазначив, що станом на 17.30 явка в столиці близько 35%.

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