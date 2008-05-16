Богатирьова певна, що ”сумнівного” конкурсу з ОПЗ не буде

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА упевнена, що 20 травня продаж Одеського припортового заводу не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу після засідання РНБО.

«Упевнена, що цей конкурс не відбудеться, оскільки сьогодні немає таких інвесторів, які могли б взяти участь в такому конкурсі, який не має юридичних і правових підстав», - зазначила Р.БОГАТИРЬОВА.

Довідка УНІАН. 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакета, який виставлявся на конкурс - 3 млрд. грн. Дата проведення конкурсу - 20 травня.

15 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого 2008 року про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакета акцій ВАТ «Одеський припортовий завод».

25 квітня представлений прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО колективу ФДМУ як в.о. голови Фонду Андрій ПОРТНОВ повідомив, що Окружний адміністративний суд міста Києва 24 квітня ухвалив рішення про зупинку наказів Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про припинення приватизації Одеського припортового заводу.

Тим часом, В.ЮЩЕНКО повторно зупинив дію розпорядження Кабміну від 6 лютого про зміни в керівництві ФДМУ і про проведення конкурсу з продажу ОПЗ. Після чого прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО доручила виконуючому обов`язки голови Фонду державного майна А.ПОРТНОВУ не виконувати укази Президента від 25 квітня щодо керівництва Фонду держмайна і припинення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу. 5 травня Одеський обласний господарський суд своєю ухвалою заборонив здійснювати будь-які дії з продажу Одеського припортового заводу. Цю ухвалу винесено в забезпечення позову депутата міськради Одеси Олексія ГОНЧАРЕНКА (Партія регіонів).

А.ПОРТНОВ тоді заявив, що цю судову ухвалу буде оскаржено.

За інформацією прес-служби Кабінету міністрів, конкурс з продажу пакета акцій Одеського припортового заводу відбудеться 20 травня в Будинку уряду.

Антимонопольний комітет України повідомив, що на розгляді в АМК перебувають заяви 7 компаній, які планують взяти участь в конкурсі з приватизації Одеського припортового заводу. По жодній заяві рішення поки що не ухвалено.

Раніше призначений Кабінетом міністрів в.о. голови Фонду державного майна України А.ПОРТНОВ називав три компанії, які допущені до приватизації Одеського припортового заводу: «Нітроферт» (Естонія), «Єврохім» (Росія) і «Нортіма» (Україна).