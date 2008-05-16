Уперше на кіноринку Каннського фестивалю відкрився павільйон України

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО відвідала кіноринок Міжнародного Каннського кінофестивалю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду “Україна 3000”, у заході також взяли участь міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН, директор Української кінофундації Андрій ХАЛПАХЧІ, представники Посольства України у Франції, Фонду «Україна 3000» та Української кінофундації. У Віллаж Інтернасьйональ, де традиційно проходить кіноринок, вперше представлено павільйон України.

К.ЮЩЕНКО оглянула Український павільйон та ознайомилася з його роботою. Вона поспілкувалися з представниками українських кіностудій і виробників фільмів, презентованих у павільйоні, а також зі ЗМІ, які висвітлюють події Каннського кінофестивалю.

Окрім того, члени української делегації відвідали павільйони Словаччини, Чехії, США, Росії, Бельгії та ознайомилися з представленими там матеріалами.

Відкриття павільйону України на кіноринку Міжнародного Каннського кінофестивалю стало можливим завдяки роботі Української кінофундації за підтримки міжнародного бренду Nemiroff. Діяльність першого в історії Каннського фестивалю Українського павільйону, який буде працювати з 14 по 25 травня, передбачає розповсюдження каталогів українського кіно, промо-матеріалів та трейлерів до українських фільмів та надання міжнародним кінопрофесіоналам інформації щодо найбільш вагомих учасників вітчизняного кінопроцесу. Дизайн павільйону розроблений креативною групою «Акцент» під керівництвом Павла ГУДІМОВА, а ролик Української кінофундації представлений театром «Дах» Влада ТРОЇЦЬКОГО.

Окрім павільйону України у Віллаж Інтернасьйональ, українська сторона планує провести широку програму заходів. Зокрема, будуть продемонстровані шість короткометражних фільмів – «Кастинг» Олександра ШАПІРО, «Ілюзія страху» Олександра КІРІЄНКА, «Сафо» Роберта КРОМБІ, «Богдан Зиновій Хмельницький» Миколи МАЩЕНКА, «Прикольна казка» Романа ШИРМАНА та «Владика Андрій» Олеся ЯНЧУКА. Також передбачені заходи-презентації, присвячені, зокрема, ювілею Кіностудії імені Довженка, Одеській кіностудії та кіностудії «Ялта Фільм», а також представленню нових проектів – «Пригоди бравого вояка Швейка» Рината ГАЗІЗОВА, «Дау» Іллі ХРЖАНОВСЬКОГО, «Микита Кожум’яка» Михайла КОСТРОВА, «Дом с башенкой» Єви НЕЙМАН та «Тринадцять місяців» Іллі НОЯБРЬОВА. Окрім того, вже вдруге на Канському кінофестивалі буде представлений Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість».

К.ЮЩЕНКО та представники Фонду «Україна 3000» перебувають у Каннах, де беруть участь у заходах 61-го Міжнародного Каннського кінофестивалю.