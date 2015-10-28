На Вінниччині понад три тисячі учасників АТО отримали накази про надання земельних ділянок

Про це повідомили у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

З них 3 тис. 125 громадян вже отримали накази про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на загальну орієнтовну площу 2595,28 га.

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Разом з тим, 931 учасникам антитерористичної операції Головним управлінням, сільськими, селищними та міськими радами підготовлено та видано накази (рішення) про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність на загальну площу 510,6944 га на території області для зазначених потреб.

Крім того, 43 членам родин загиблих під час військових дій видано накази на загальну орієнтовну площу 59,21 га.