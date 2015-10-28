У мережі з'явилося відео першого допиту полоненої Савченко у Росії

Допит відбувався 25 червня 2014 року у воронезькому готелі "Євро" в присутності перекладача з української мови – Надія з першого допиту розмовляла з росіянами виключно рідною мовою, передає ТСН.

Допитував Савченко виконувач обов'язків старшого слідчого з особливо важливих справ управління щодо розслідування злочинів, пов'язаних з використанням заборонених методів війни Слідчого комітету РФ майор юстиції Маньшин.

Під час цього багатогодинного допиту майже 40 хвилин приділили подіям Євромайдану та участі в цих подіях Надії Савченко.

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На першому допиті у Воронежі Савченко розповіла, як допомагала в наметовому містечку, як тримала щити проти стіни вогню, як закидала водомет, яким поливали мітингувальників, коктейлями Молотова, як допомагала пораненим. На Майдан, де також брали участь її мама і сестра, Надія їздила кілька разів - для цього брала відпустку.

Також Савченко розповіла слідчому, як відбувався розстріл мирного протесту силами тодішніх спецпідрозділів.

Переглянути повне відео багатогодинного допиту Надії Савченко у Воронежі можна тут.

Нагадаємо, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до Росії. У РФ її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі проти Савченко йдеться про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.