НБУ позитивно оцінює випуск ЄБРР облігацій, номінованих в гривні

Національний банк України позитивно оцінює наміри Європейського банку реконструкції та розвитку випускати облігації, номінованих в гривні. Про це заявив голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ журналістам в неділю, передає кореспондент УНІАН.

«Ми б дуже хотіли, щоб інші інвестори йшли сюди саме в національній валюті», - зауважив В.СТЕЛЬМАХ.

При цьому він зазначив, що такий інструмент, як гривневі облігації, може бути цікавим і для фізичних осіб.

За словами В.СТЕЛЬМАХА, зараз у населення України «на руках» знаходиться понад 110 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, НБУ ще у квітні 2007 року видав дозвіл ЄБРР на кредитування у гривні.