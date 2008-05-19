НБУ позитивно оцінює випуск ЄБРР облігацій, номінованих в гривні
00:03, 19 травня 2008Суспільство
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Вони можуть зацікавити і фізичних осіб
|Володимир СТЕЛЬМАХ
«Ми б дуже хотіли, щоб інші інвестори йшли сюди саме в національній валюті», - зауважив В.СТЕЛЬМАХ.
При цьому він зазначив, що такий інструмент, як гривневі облігації, може бути цікавим і для фізичних осіб.
За словами В.СТЕЛЬМАХА, зараз у населення України «на руках» знаходиться понад 110 млрд. грн.
Як повідомляв УНІАН, НБУ ще у квітні 2007 року видав дозвіл ЄБРР на кредитування у гривні.
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