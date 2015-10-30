З полону звільнено "кіборга" Ореста Петришина - Порошенко

Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Twitter.

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"Друзі, звільнено з полону ще одного нашого Героя. "Кіборг" Орест Петришин - на свободі", - зазначив глава держави.

"Буквально годину тому ми звільнили Ореста Петришина, який перебував у заручниках ще з 13 лютого. Він був захоплений під Дебальцево. Це прапорщик. Він сам медик", - повідомив в ефірі "112 Україна" радник голови СБУ Юрій Тандіт.

Він додав, що обмін відбувся у форматі "одного на одного".

Нагадаємо, учора з полону бойовиків за схемою "9 на 11" було звільнено ще дев'ятьох українців.