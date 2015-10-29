Порошенко заявив про чергову перемогу, коментуючи звільнення з полону 9 українських військових

Про це він заявив під час зустрічі з представниками української діаспори в Туркменістані, коментуючи повідомлення про звільнення з полону на території Луганської області 9-х українських військовослужбовців, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

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«Звільнення кожного українця я розглядаю як перемогу нашої держави», – наголосив президент.

Порошенко зазначив, що першою йому про це повідомила уповноважений президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. «Було дуже емоційне повідомлення: «Ура! Нам вдалося! Дев’ять українців на волі. Можу сказати, що я відчував щось близьке до такого емоційного піднесення», – сказав глава держави.