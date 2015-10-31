У листопаді в світі проходитиме кампанія проти безкарності за злочини проти журналістів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Незалежної медіа-профспілки України, кампанія проводиться з метою привернути увагу урядовців та громадськості до проблеми безкарності за злочини, скоєні проти журналістів. Організатори кампанії також закликають чинити суспільний спротив сприянню безкарності в країнах.

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Кампанія #endimpunity 2015 розпочинається 2 листопада і триватиме до 23 листопада. Ці обидві дати є символічними у процесі боротьби з безкарністю. 2 листопада 2013 року в Малі вбили двох французьких журналістів із RFI – Гілен Дюпон та Клода Варлона, а 23 листопада у 2009 році на Філіпінах відбулись трагічні події, внаслідок яких загинули 32 журналісти.

Національна спілка журналістів України та Незалежна медіа-профспілка України приєднались до міжнародної кампанії боротьби із безкарністю та закликають колег долучатись до акції та вимагати законного розслідування усіх злочинів проти журналістів.

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Цьогорічна кампанія розпочинається 2 листопада, у Міжнародний день боротьби проти безкарності, визначений ООН, та фокусується на ситуації у Мексиці, Філіппінах, Україні та Ємені. Ці країни МФЖ обрала невипадково, адже в них є такі критерії: рівень насильства щодо журналістів залишався стабільно високим; наявність системних відмов з боку влади де-факто боротися проти безкарності; фактична стабільність урядів та достатність сили у відповідних інституцій.

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