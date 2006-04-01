Росія залишиться без горілки

Україна з 1 квітня припинила поставки алкогольної продукції до Росії.

Це пов`язано з введенням в Росії акцизних марок нового зразка та із запуском Єдиної державної автоматизованої інформаційної системи (ЄДАІС).

На думку представників вітчизняних алкогольних компаній, наявність марок не вирішує проблеми поставок продукції на російський ринок, оскільки в Росії не налагоджена система ЄДАІС, в яку повинна вноситися інформація про імпортний алкоголь.

Представники підприємств відзначають, що вони такий розвиток ситуації передбачали і створили на російському ринку певні запаси продукції. "Все залежатиме від того, як надовго затягнеться ця ситуація: якщо на 3-4 місяці і більше, то зрозуміло, що ніяких складських запасів не вистачить", - зазначила керівник служби зі зв`язків з громадськістю відомої української горілчаної компанії Наталія КОНОВАЛОВА, передає Газета.ру.