Донощик на Бібліотеку української літератури у Москві влаштував нову провокацію

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Захаров заявив, що прибув до Центру з метою перевірити чи ведеться тут антиросійська пропаганда». Їх не пропускає охоронець, але ця група чоловіків вимагає, щоб їм дали прохід в Український культурний центр.

Водночас співробітник Культурного центру наголосив, що такі дії є провокацією, оскільки ця будівля є власністю держави Україна, на відміну від Бібліотеки української літератури, яка фінансується з московського бюджету.

Крім того, він зазначив, що сьогодні в Центрі не заплановано масових заходів, крім роботи недільної школи. Більшість співробітників відсутні на роботі, так як вихідний день.

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Депутату запропонували написати офіційний запит і прийти до Центру на законних підставах і не робити провокацій.

Аналогом Українського культурного центру на Арбаті є представництво Росспівробітництва - Російському центрі науки і культури на вул. Борисоглібській, 2.

Як повідомляв УНІАН, на підставі підкинутої книжки 30 жовтня було відправлено під домашній арешт строком на 2 місяці директора Бібліотеки української літератури в Москві Наталію Шаріну.

28 жовтня в Москві була заблокована ЗМОП Бібліотека української літератури.

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Директор бібліотеки Шаріна повідомила, що обшук пройшов у неї вдома. Було вилучено кілька книжок. Серед них видання про Голодомор 1932-33 років в Україні, книгу Оксани Забужко, яка складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, а також прем'єр-міністра Миколи Азарова. Також вилучено оргтехніку та електронні носії. За словами Шаріної, в читальному залі та на абонементі бібліотеки в результаті обшуку не було виявлено забороненої літератури, однак вилучалися книжки про Степана Бандеру та ОУН-УПА із спецсховища, причому жодна з цих книжок не значиться в списку екстремістських матеріалів.

За словами Шаріної, вилучено також дитячий журнал «Барвінок», оскільки там «побачили прапор «Правого сектору».