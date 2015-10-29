Слідчі підкинули у Бібліотеку української літератури книжки, які вилучили у 2010 році (документ)

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомила завідувач відділом комплектування Тетяна Мунтян, яка надала відповідний документ. "Нам вчора підкинули книги, які були вилучені під час першого обшуку, ще у грудні 2010 року, їх до бібліотеки не повертали", - сказала Тетяна Мунтян.

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Вона підкреслила, що серед цих видань зафіксована книжка Корчинського "Війна у натовпі", яку 13 березня 2013 року у Росії визнано екстремістською літературою.

За її словами, схоже на те, що саме це видання буде використано, як головний аргумент у звинуваченні директора бібліотеки Наталії Шаріної.

В свою чергу завідувач відділом українознавства, культурно-масових та медійних програм Віталій Крикуненко наголосив, що вчора був свідком, як слідчі демонстрували книги, які начебто були знайдені в бібліотеці. "Співробітники відділу обробки одразу визначили, що ці видання не належать бібліотеці, вони були підкладені", - сказав Крикуненко.

Він повідомив, що співробітники звернули на це увагу слідчих і тоді їх попросили залишити приміщення бібліотеки, і директор залишилась наодинці зі слідчими.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Бібліотеку української літератури в Москві заблокував ОМОН.

Директор бібліотеки Шаріна повідомила, що обшук пройшов і у неї вдома. Було вилучено кілька книг. Серед них видання, присвячене Голодомору 1932-33 років в Україні, книга Оксани Забужко, що складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, а також прем'єра Миколи Азарова. Також вилучено оргтехніку та електронні носії. За словами Шаріної, в читальному залі і в абонементі бібліотеки в результаті обшуку не було виявлено забороненої літератури, проте вилучалися книги про Степана Бандеру і ОУН-УПА з спецсховища, причому жодна з цих книг не значиться у списку екстремістських матеріалів. Як підкреслила Шаріна, вилучено також дитячий журнал "Барвінок", оскільки там "побачили прапор "Правого сектору".

Слідчий комітет РФ має намір клопотати про арешт Наталії Шаріної за "розпалювання національної ненависті і ворожнечі".

Бібліотека української літератури була створена постановою уряду Москви від 19 грудня 2000 року.