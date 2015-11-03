В Одесі на Куликовому полі сталося зіткнення між проросійськими й проукраїнськими активістами

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері на Куликовому полі біля Будинку профспілок кілька десятків проросійськи налаштованих громадян, у тому числі, учасники сепаратистських акцій, що проходили раніше, зібралися з нагоди річниці з дня загибелі людей у Будинку профспілок. Зокрема, півтора роки тому, 2 травня 2014 року, тут під час пожежі загинуло 48 осіб.

Представники патріотичних організацій прибули на Куликове поле, щоб перешкодити їм, оскільки вважають, що акція «куликовців», не жалобна, а «провокаційна для розхитування ситуації в місті».

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Між опонентами сталася бійка, хтось розбризкав сльозогінний газ. Правоохоронцям вдалося розділити ідеологічних противників живим кордоном.

До сьогоднішнього вечора опоненти готувалися завчасно.

«Куликовці» свій захід під назвою «Свічка пам'яті» анонсували, в тому числі, банером, вивішеним ненадовго минулого тижня біля Морського вокзалу Одеського порту. На цьому плакаті був напис про те, що людей у Будинку профспілок нібито «спалили нацисти».

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Активісти Куликового поля, готуючись до акції, також перефарбували жовто-синій паркан біля Будинку профспілок у чорний колір. Встановили банер із фотографіями загиблих у Будинку профспілок, а також різні плакати, серед яких - «Одеська Хатинь». На асфальті великими літерами написали: «Не забудемо, не пробачимо».

Дізнавшись про «Свічку пам'яті», представники патріотичних організацій привезли державні прапори України, звукову апаратуру й заявили, що проведуть «конкурс пісні». Вони побачили плакат із написом «Одеська Хатинь», зірвали його та спалили.

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Проукраїнські активісти пояснили свій вчинок тим, що «Одеська Хатинь» - провокаційна заява, яка не відповідає дійсності, оскільки в Будинку профспілок під час пожежі були не лише «випадкові люди», а й озброєні бойовики. Крім того, як стверджують патріоти, організатори акції «Свічка пам'яті» нібито отримують за це винагороду від «прокремлівських сил, спекулюючи на горі родичів».

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами. Відразу в центрі міста загинули кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, до табору сепаратистів. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебували багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди. Всього 2 травня постраждали близько 300 осіб, загинули 48 осіб.