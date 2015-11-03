Луганська ВЦА виділила 4 мільйони постраждалим від пожежі на складі боєприпасів у Сватовому

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука підписав розпорядження про виділення з обласного бюджету додатково 4 млн грн для матеріальної допомоги постраждалим у результаті пожежі на складі боєприпасів у місті Сватове.

Як ідеться в повідомленні прес-служби обласної ВЦА, сьогодні, 3 листопада, Тука підписав розпорядження, згідно з яким додатково виділено 4 млн грн для надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації у Сватовому.

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На одне домогосподарство або квартиру буде виділено 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, 30 жовтня розпорядженням Туки з обласного бюджету вже було виділено 10 млн грн для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Сватовому та надання матеріальної допомоги постраждалим.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Сватовому на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України, де зберігалося близько 3 тис. 132 тонн боєприпасів, виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів. Одразу стало відомо про двох загиблих - військового і цивільного.