Нові міграційні правила РФ для українців покликані дестабілізувати ситуацію в Україні - "Українці Москви"

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії заявив співголова громадського об'єднання «Українці Москви» Віктор Гіржов.

За його словами, це нововведення покликане дестабілізувати ситуацію в Україні.

Зокрема, з 1 листопада цього року громадяни України, які раніше користувалися пільговим режимом перебування на території Росії, повинні в 30-денний термін звернутися до Федеральної міграційної служби й отримати необхідні документи. Віктор Гіржов переконаний, що російська влада таким чином намагається нагнітати соціальну обстановку в Україні.

«Статистики точної ніхто не знає, доводиться оперувати даними Федеральної міграційної служби. Але якщо, скажімо, 600 тисяч або, скажімо, мільйон, людей повернеться в Україну, а демографи кажуть, що треба множити завжди на три – як мінімум, дружина ще й дитина, а то й не одна. І ось таким чином вважайте, що три-чотири мільйони людей залишаться без роботи, бо ми знаємо, що з працевлаштуванням в Україні теж великі проблеми. І ось це саме те завдання, дестабілізувати обстановку, створити протестні настрої, які тут же, я впевнений, використають опозиційні політичні сили», – підкреслив Гіржов.

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Співголова громадського об'єднання «Українці Москви» зазначив, що в цій ситуації владі України варто привернути до проблеми увагу світової громадськості, адже це «чергові проблеми порушення прав людини Російською Федерацією».

«Цей закон був ухвалений давно, але була відстрочка: впродовж минулого року Федеральна міграційна служба зробила преференції українцям. Для чого? У Росії нічого не робиться випадково і з якихось благих спонукань. Було завдання зірвати мобілізацію української армії, яка проходила декількома етапами. Для цього протягом минулого року було дозволено за заявою для перебування на території Росії в такому режимі: не виїжджаючи ні на три місяці, ні на день, як раніше », – зокрема, зауважив Гіржов.

Експерт вважає, що після того, як активна фаза війни на південному сході України «стихла і Росія перекинулася на Сирію», Кремль поставив перед собою інше завдання: дестабілізувати обстановку в Україні будь-якими іншими способами.

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«В Україні треба було створити соціальну напруженість і політичну шляхом того, що з Росії видавлюватиметься працездатне населення, переважно чоловіки. Таким чином Кремль постійно грає на якихось антиукраїнських завданнях», – підсумував Гіржов.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Федеральній міграційній службі Росії заявили, що до 30 листопада громадяни України, які перебувають на території РФ, зобов'язані визначити свій «правовий статус». При цьому заступник керівника ФМС Росії Вадим Яковенко заявив, що всім територіальним підрозділам служби дано доручення про надання максимального сприяння й максимальної уваги до українських громадян.