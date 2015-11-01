У Росії скасовано пільговий міграційний режим для українців

Про це повідомляє РІА "Новости".

Росія скасувала пільговий міграційний режим для громадян України, пільги зберегли лише для біженців з Донецької та Луганської областей.

Пільговий режим для українців в Росії був введений в 2014 році у зв'язку з конфліктом на сході України - терміном до 1 серпня 2015 року. Пільги стосувалися режиму перебування і трудової діяльності. Зокрема, органам ФМС було наказано безперешкодно продовжувати українцям термін тимчасового перебування в Росії. Для цього достатньо звернутися в підрозділ ФМС з паспортом та міграційної картою.

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Тепер українці зможуть перебувати в Росії на загальних правилах: не більше 90 днів протягом півроку. Для тривалого перебування в Росії їм потрібно отримати дозвіл на роботу, або оформити інший відповідний статус.

Федеральна міграційна служба Росії 1 серпня дала мігрантам з України 90 днів на визначення свого статусу. За цей час вони могли безперешкодно отримати дозвільні документи на роботу нарівні з громадянами інших країн Співдружності незалежних держав, з якими у Росії встановлені безвізові відносини.

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Якщо іноземець з безвізової країни за 90 діб ніяк не легалізувався в Росії, ФМС дає йому ще 30 діб, щоб покинути країну. Якщо ж людина не покине Росію у встановлений строк, то в'їзд йому буде закритий на строк від трьох до десяти років. В'їзд в Росію порушників міграційного законодавства закривається автоматично.

Пільговий режим для українців з Донбасу продовжив діяти і після 1 серпня.