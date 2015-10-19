Українців у Росії до 30 листопада зобов'язали визначити свій "правовий статус"

У Федеральній міграційній службі Росії заявили, що до 30 листопада громадяни України, які перебувають на території РФ, зобов'язані визначити свій «правовий статус».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«У 2015 році, виходячи з гуманітарних міркувань, міграційна служба неодноразово продовжувала всім категоріям громадян України термін тимчасового перебування в Росії. Останній термін продовження закінчується 31 жовтня 2015 року. У зв'язку з цим із 1 по 30 листопада громадянам України, які перебувають на території Російської Федерації, необхідно звернутися до підрозділу ФМС Росії для визначення свого правового статусу», - йдеться в повідомленні.

При цьому заступник керівника ФМС Росії Вадим Яковенко заявив, що всім територіальним підрозділам служби дано доручення про надання максимального сприяння й максимальної уваги до українських громадян.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня голова Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський повідомив, що громадянам України з 1 листопада може бути закрито в'їзд до РФ на три роки в разі неотримання дозвільних документів, виняток залишаться тільки для жителів південно-східних регіонів Донецької та Луганської областей України".

Росія з 1 серпня посилила міграційні правила для громадян України, відмовившись від «преференцій», запроваджених після початку бойових дій на Донбасі. Виняток залишився тільки для громадян України з окупованих частин Донецької та Луганської областей.

«Вважаємо за доцільне продовжити термін преференцій для громадян, які прибули до Росії з постраждалих від бойових дій територій Донецької та Луганської областей України. Іншим громадянам України надаємо можливість без виїзду з території Російської Федерації перебувати ще 90 діб і безперешкодно отримувати дозвільні документи на роботу, як і для всіх громадян країн-учасниць СНД, із якими встановлено безвізові відносини», - йдеться в повідомленні Федеральної міграційної служби РФ.

За даними ФМС, на сьогоднішній день у РФ перебуває 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн залишили східні області України через бойові дії.

Станом на 31 січня 2014 року ФМС РФ заборонила в'їзд до Росії майже 28 тис. громадян України за порушення російського законодавства.