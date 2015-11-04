Черговий бойовик "ЛНР" добровільно здався правоохоронцям (відео)

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Повідомляється, разом з іншими бойовиками він чергував на блокпостах НЗФ у районі селища Городище Перевальського району, де за завданням сепаратистів перевіряв документи, оглядав автомобілі та речі громадян.

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У жовтні від своїх родичів колишній бойовик дізнався про програму СБУ "На тебе чекають вдома", після чого добровільно звернувся із заявою до правоохоронних органів України та зізнався про свою участь у збройному формуванні терористів.

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Як зазначає СБУ, в подальшому це може стати приводом для звільнення його від кримінальної відповідальності та дасть можливість повернутися до мирного життя.