Українському флоту потрібні "очі" для патрулювання територіальних вод

Про це йдеться в повідомленні волонтерського проекту "Повернись живим", опублікованому на сторінці у Facebook.

Зазначається, що "Сагайдачний" постійно виходить у море для патрулювання, де часто фіксує, що російські судна заходять в територіальні води України.

Згідно з повідомленням, фрегат "Гетьман Сагайдачний" і досі використовує застарілий радар для риболовецьких суден, який Україні передали американці багато років тому. Незважаючи на недосконалість техніки досвідчена команда фрегата виконує задачі на відмінно, однак це дається непросто.

"Під час складних маневрів, наприклад, тих самих міжнародних навчань, іноді до десяти членів екіпажу має прораховувати необхідні дані вручну. Але у більш новітньої техніки є можливість отримувати та працювати з таким обсягом даних, що будь-яка кількість людей з цим не впорається", – цитують волонтери члена екіпажу.

Відтак, команді "Сагайдачного" потрібна НРЛС FURUNO FAR-2117/27. Ця модель має в два рази більшу дистанцію роботи, а отже дасть команді можливість "бачити" у два рази більше. Вона може автоматично супроводжувати та прораховувати параметри руху всіх цілей у радіусі роботи (поточна техніка на фрегаті цього не вміє), а також має синхронізацію з супутниковою системою автоматичної ідентифікації цілей, яка дозволить швидко відрізнити цивільні кораблі від потенційної загрози. Ця техніка не лише "розв’яже руки для виконання інших задач щонайменше десяти фахівцям, але й виведе їх роботу на якісно новий рівень".

За даними волонтерів, військові змогли знайти постачальника, який згодний продати радар за ціною в 11 тисяч доларів (аналогічні моделі коштують близько 20 тисяч доларів).