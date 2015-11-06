Суд заарештував Лукаш з можливістю внесення застави в 5,1 мільйона гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухвалі суду.

Згідно з ухвалою, Лукаш залишатиметься під вартою до 29 грудня, якщо не буде внесено заставу в сумі 4200 мінімальних заробітних плат.

Як заявила після судового засідання сама Лукаш, у неї немає таких коштів, і тому вона сподівається, що її друзі та колеги внесуть необхідну суму.

Говорячи про можливість апеляції на сьогоднішнє рішення, вона зазначила, що це питання вивчатимуть її адвокати.

“Особисто я не буду вносити ці кошти, але сподіваюсь на підтримку моїх колег і друзів”, - сказала Лукаш.

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Як повідомляв УНІАН, в СБУ 5 листопада заявили про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, Лукаш повернулась в Україну і була затримана в Києві. Датою зникнення Лукаш вказано 28 липня 2015 року.

Прокуратура 5 листопада повідомила Лукаш про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.