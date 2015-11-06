Лукаш під вартою доставили до Печерського райсуду

Екс-міністра юстиції Олену Лукаш привезли до Печерського райсуду Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, Лукаш доставили під вартою до суду для обрання їй запобіжного заходу за клопотанням прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, в СБУ 5 листопада заявили про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

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За даними Генпрокуратури, Лукаш повернулась в Україну і була затримана в Києві. Датою зникнення Лукаш вказано 28 липня 2015 року.

Прокуратура 5 листопада повідомила Лукаш про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчиненні службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Генеральна прокуратура України наполягає на арешті Лукаш.