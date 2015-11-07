На Буковині затримали 4 нелегалів-іноземців, які намагалися потрапити до ЄС

Як повідомили УНІАН у Держприкордонслужбі, чоловіків-нелегалів виявлено в автомобілі ВMW за 12 км від кордону в суботу, 7 листопада.

Читайте такожУ Харкові затримано прикордонників, що переправляли нелегалів (відео)В результаті було затримано 4-х осіб без документів. Як з’ясувалося, всі вони громадяни Афганістану, планували потрапити до Євросоюзу, оминувши пункт пропуску «Порубне».

Затриманих доставлено до відділу прикордонної служби, де на громадян складено адмінпротоколи.

На цей час тривають заходи щодо встановлення організаторів незаконного переправлення мігрантів, додали в ДПС.

Щодо затриманих нелегалів, то вони зараз перебувають у пункті тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону, де їхню подальшу долю вирішуватиме суд.