У Закарпатській області прикордонники виявили 12 мігрантів з Афганістану, Сирії та Іраку
13:49, 17 жовтня 2015Суспільство
0 0
У Закарпатській області прикордонники виявили 12 нелегальних мігрантів з Афганістану, Сирії та Іраку.
REUTERS
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, нелегалів виявлено на контрольному посту «Нижні Ворота», на автодорозі Берегове-Дідове та на контрольному посту «Лазещина».
Читайте такожКлімкін: В майбутньому Київ повинен бути готовий проявити солідарність з країнами ЄС у допомозі біженцямІноземців перевозили автомобілями до лінії державного кордону, щоб імовірно в подальшому незаконним шляхом допомогти їм потрапити до країн ЄС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter