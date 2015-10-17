У Закарпатській області прикордонники виявили 12 мігрантів з Афганістану, Сирії та Іраку

У Закарпатській області прикордонники виявили 12 нелегальних мігрантів з Афганістану, Сирії та Іраку.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, нелегалів виявлено на контрольному посту «Нижні Ворота», на автодорозі Берегове-Дідове та на контрольному посту «Лазещина». Читайте такожКлімкін: В майбутньому Київ повинен бути готовий проявити солідарність з країнами ЄС у допомозі біженцямІноземців перевозили автомобілями до лінії державного кордону, щоб імовірно в подальшому незаконним шляхом допомогти їм потрапити до країн ЄС.

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