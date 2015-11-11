Майже кожне п'яте авто в Криму їздить з українською реєстрацією
Не більше 18% автомобілів у Криму ще не отримали російські номери, повідомив місцевий "начальник управління ДІБДР МВС" Анатолій Борисенко.
Про це він сказав на засіданні окупаційного уряду Криму 10 листопада, повідомляє Крим.Реалії.
«За моїм підрахунком, залишилося (таких машин - ред.) близько 17-18%», – сказав Борисенко.
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На його думку, кримчани не поспішають розлучатися з українською реєстрацією заради комерційної вигоди.
«Якщо подивитися інтернет, вони більшу частину транспорту закидають на продаж на територію України, тому що цінова політика там відрізняється», – сказав Борисенко.
Він нагадав, що уряд Росії встановив 1 квітня 2016 року граничним терміном перереєстрації автотранспорту Криму.
«Будьте ласкаві виконувати постанову уряду», – закликав Борисенко жителів анексованого півострова.
З 2016 року в Криму завершується так званий перехідний період, який встановила місцева влада для автовласників. Це означає, що кримські водії не зможуть вільно їздити по Криму на автомобілях з українськими номерами. Доведеться або платити митні платежі, або отримувати російський техпаспорт і номера на машину.
Крим анексований Росією. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. 7 жовтня президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».