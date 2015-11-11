Майже кожне п'яте авто в Криму їздить з українською реєстрацією

Про це він сказав на засіданні окупаційного уряду Криму 10 листопада, повідомляє Крим.Реалії.

«За моїм підрахунком, залишилося (таких машин - ред.) близько 17-18%», – сказав Борисенко.

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На його думку, кримчани не поспішають розлучатися з українською реєстрацією заради комерційної вигоди.

«Якщо подивитися інтернет, вони більшу частину транспорту закидають на продаж на територію України, тому що цінова політика там відрізняється», – сказав Борисенко.

Він нагадав, що уряд Росії встановив 1 квітня 2016 року граничним терміном перереєстрації автотранспорту Криму.

«Будьте ласкаві виконувати постанову уряду», – закликав Борисенко жителів анексованого півострова.

З 2016 року в Криму завершується так званий перехідний період, який встановила місцева влада для автовласників. Це означає, що кримські водії не зможуть вільно їздити по Криму на автомобілях з українськими номерами. Доведеться або платити митні платежі, або отримувати російський техпаспорт і номера на машину.

Крим анексований Росією. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. 7 жовтня президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».