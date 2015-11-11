Яценюк: реформа освіти - одна з найголовніших у 2016 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів.

За словами Яценюка, в українських школах має бути європейська якість освіти, а закон про освіту є однією з найголовніших реформ 2016 року.

"Він (закон) повинен бути проголосований в цілому до кінця поточного року", - сказав Яценюк.

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Він також наголосив на важливості того, щоб закон передбачав обрання директорів шкіл на відкритих конкурсах.

За словами Яценюка, в кожному обласному центрі мають з’явилися так звані hub schools – школи, "які би продемонстрували, що таке європейська якість освіти, починаючи з будівлі школи і закінчуючи вчителями, які отримують відповідну заробітну плату і мають можливість навчити наших дітей".

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Яценюк закликав міністра освіти і науки Сергія Квіта провести відповідні зустрічі і консультації зі всіма фракціями щодо цього законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, Квіт раніше заявив, що напрацьовано три законопроекти для реформування освітньої галузі: базовий законопроект про освіту, законопроект про професійну освіту і законопроект про наукову та науково-технічну діяльність.

У законопроекті "Про освіту" передбачається нова модель здобуття середньої освіти – впродовж 12 років, з яких 1-5 класи – це початкова школа, 6-9 класи – базова школа, 10-12 класи – профільна старша школа.