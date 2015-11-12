Мешканці Іллічівська підтримали перейменування міста на Чорноморськ

Як передає "Думська", за таку пропозицію проголосували 348 учасників слухань з 385, у тому числі мер міста Валерій Хмельнюк. Варіант "Іллячівськ" підтримали всього 26 чоловік.

Також були пропозиції перейменувати Іллічівськ на Пальміру, Порто-Франко, Приморськ, Святослав, Примор'я, Геліос, Миропіль, Портополій, Саус Парк, Добромир, Скіфів, Портомаре, Миринськ, Берморію, Ілліс, Сонцеморьск, Бугаз, Буговоморьск, Іллінськ.

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Нагадаємо, перейменувати Іллічівськ вимагає закон "Про засудження нацистського та комуністичного тоталітарних режимів".

Чорноморськ - вигадане місто з повісті Ільфа і Петрова "Золоте теля", прототипом якого є Одеса.

Зазначимо також, що іншим приморським передмістям Одеси є селище Чорноморське, розташоване в протилежному напрямку від Іллічівська.