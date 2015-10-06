Кандидат у мери від партії Порошенка агітує в Іллічівську за "Опозиційний блок" (відео)

Про це на своєму Facebook повідомила журналіст Мар'яна П'єцух, оприлюднивши відповідне відео.

Згідно відеозапису, Хмельнюк закликає виборців підтримати дві політичні сили - "БПП" і "Опозиційний блок".

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"Я йду в цей раз від партії "більшовиків" – від Порошенка, "Солідарності". Мені кажуть: "Чому? Знову Хмельнюк перебудувався, підсів на партію президента. Я кажу: "Так дурниці, що там на неї сідати. На неї де сядеш, там і злізеш - рейтинг партії там 10%", - сказав він на зустрічі.

"Чому я йду? Тому, що ми хочемо, щоб у нас був хороша, ділова, дієва міськрада. Тому, що мер у полі один не воїн. Тому ми говоримо – підтримайте цю політичну силу. За партію "Опозиційний блок" ви і самі багато будете голосувати, із зрозумілих причин", - додав кандидат.

За його словами, якщо до міськради пройдуть представники цих двох партій, то "міськрада буде люкс-торпеда".

"Тому якщо там прийдуть від партії Порошенка і "Опозиційного блоку", тоді міськрада буде люкс-торпеда. Тоді буде нормальна міська рада працювати на користь жителів міста Іллічівська. (...) Тому я просив би вас підтримати ці дві політичні сили", - сказав кандидат у мери.