Кандидат у мери від партії Порошенка агітує в Іллічівську за "Опозиційний блок" (відео)
Кандидат у мери Іллічівська від "Блоку Петра Порошенка" Валерій Хмельнюк агітує за "Опозиційний блок".
Про це на своєму Facebook повідомила журналіст Мар'яна П'єцух, оприлюднивши відповідне відео.
Згідно відеозапису, Хмельнюк закликає виборців підтримати дві політичні сили - "БПП" і "Опозиційний блок".
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"Я йду в цей раз від партії "більшовиків" – від Порошенка, "Солідарності". Мені кажуть: "Чому? Знову Хмельнюк перебудувався, підсів на партію президента. Я кажу: "Так дурниці, що там на неї сідати. На неї де сядеш, там і злізеш - рейтинг партії там 10%", - сказав він на зустрічі.
"Чому я йду? Тому, що ми хочемо, щоб у нас був хороша, ділова, дієва міськрада. Тому, що мер у полі один не воїн. Тому ми говоримо – підтримайте цю політичну силу. За партію "Опозиційний блок" ви і самі багато будете голосувати, із зрозумілих причин", - додав кандидат.
За його словами, якщо до міськради пройдуть представники цих двох партій, то "міськрада буде люкс-торпеда".
"Тому якщо там прийдуть від партії Порошенка і "Опозиційного блоку", тоді міськрада буде люкс-торпеда. Тоді буде нормальна міська рада працювати на користь жителів міста Іллічівська. (...) Тому я просив би вас підтримати ці дві політичні сили", - сказав кандидат у мери.