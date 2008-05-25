Турчинов: ”брудні технології” в Києві підтримували СП і особисто Президент

Попередні результати виборів у Києві свідчать, що 70% киян не підтримують команду нинішнього мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у виборчому штабі БЮТ заявив кандидат у мери Києва від цього блоку, перший віце-прем’єр Олександр ТУРЧИНОВ.

«Можна зробити головний висновок, що 70% киян проголосували проти чинної київської влади», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що цей висновок підтверджує правильність позиції БЮТ, який виступав за позачергові вибори в Києві.

За словами О.ТУРЧИНОВА, “брудні технології” і підкуп виборців у Києві нагадували перший і другий тури виборів Президента України 2004 року. Він наголосив, що це “робилось демонстративно за підтримки Секретаріату Президента і особисто Президента”.

Зокрема, він повідомив, що сьогодні активістами БЮТ було затримано близько 50 осіб, які організовували підкуп виборців. За його словами, також вчора пізно ввечері “усі пенсіонери Шевченківського району отримали по 100 грн. Поштою” від кандидата у мери від Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА”.

Також, заявив О.ТУРЧИНОВ, представники Блоку Черновецького організували масовий підвіз пенсіонерів і ветеранів за матеріальне заохочення до виборчих дільниць.

О.ТУРЧИНОВ також додав, що нинішній виборчій компанії була притаманна цензура у ЗМІ та спроби політичного тиску.