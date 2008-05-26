Яценюк пояснює, чому ні Семенюк, ні Портнов не годяться

Валентина СЕМЕНЮК- САМСОНЕНКО та Андрій ПОРТНОВ “уже перейшли у категорію політичних фігур”, а очолювати Фонд державного майна України має “професійна людина”, заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер” голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, це і є ключова різниця “між підходами щодо кадрових призначень, які сьогодні існують і які повинні бути”. “Не треба політиків”, - наголосив він.

Як сказав голова парламенту, ФДМУ - “не приватна контора, і немає чого там робити політикам”.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що у коаліції на сьогодні немає згоди у даному питанні. Він вважає головним те, що очолити ФДМУ має “фахова людина, яка повинна відповідати усім вимогам і стандартам державного службовця”.

За його словами, ФДМУ має у першу чергу визначити об’єкти, які не можуть бути приватизовані, а також ті, які необхідно продати.