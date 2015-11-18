З перших вуст: Спецназівець розповів, як визволяли понад сотню заручників з паризького театру "Батаклан"

Про це повідомляє РБК з посиланням на The Times.

Поліцейський спецназ «Бригада аналізу і реагування» прибув в паризький театр «Батаклан» через 35 хвилин після нападу на нього терористів, але виявити заручників вдалося тільки через годину, повідомив The Times офіцер на ім'я Жан, який брав участь в операції. На підставі його розповіді газета склала опис, як розгорталися події.

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Троє терористів увійшли в «Батаклан» приблизно о 21:40 за місцевим часом в п'ятницю, 13 листопада, і почали стріляти з вогнепальної зброї по глядачах, присутнім на виступ американської рок-групи Eagles of Death Metal. Близько 22 вечора стрілянину в залі почув місцевий поліцейський. Він зайшов у «Батаклан» і, зіткнувшись з одним з терористів, застрелив його, що призвело до детонації надітого на злочинця «пояса смертника», пише The Times.

Потім терористи припинили стріляти по глядачах, взяли приблизно 20 заручників і пішли з ними на другий поверх. О 22:15 до театру прибули спецназівці і пройшли в концертний зал. За словами Жана, вони спочатку думали, що терористи втекли, так як в залі було темно, всюди валялися тіла убитих або ті, що прикидалися убитими і лунали стогони поранених.

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Поки поліцейський лікар надавав допомогу пораненим, спецназівці обшукували будинок театру. О 23:15 вони почули голос, що лунав через зачинені дверей на другому поверсі. Це виявився один із заручників, який, за словами Жана, прокричав, що з ними знаходяться терористи, які обіцяють усіх підірвати, якщо поліція спробує відкрити двері.

Співробітник BRI почав вести переговори. У цей час вдалося з'ясувати, що заручники і терористи знаходяться у вузькому коридорі довжиною 12 м. Переговори були припинені, коли терористи пригрозили, що почнуть відрізати заручникам голови.

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О 00:20 спецназ отримав дозвіл на штурм. Як розповів Жан, двоє поліцейських вибили двері і стали просуватися вперед, прикриваючись куленепробивним щитом. Вони кинули світлошумові гранати, а терористи відкрили вогонь, в той час як заручники намагалися притиснутися до стін або кинулися на підлогу.

Один з учасників штурму сказав The Times, що простір в коридорі був дуже обмеженим, а терористи прикривалися заручниками. По мірі просування поліцейських по коридору вони відправляли заручників за щит, поки не звільнили всіх. Потім спецназівці застрелили терористів, що залишилися. Раніше повідомлялося, що ті здійснили самопідрив, але джерела The Times про це не говорять.

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Видання з посиланням на своїх співрозмовників пише, що по щиту було зроблено 27 пострілів, один поліцейський отримав поранення в руку, але ні один із заручників не постраждав. Вся операція по їх звільненню зайняла три хвилини.

В ході розслідування терактів французькі слідчі прийшли до висновку, що в Парижі діяли три групи терористів по три людини. Їх жертвами стали 132 людей, 89 з яких загинули у «Батаклані». У паризькому театрі "Батаклан" під час нападу терористів могли перебувати до 1,5 тисячі осіб, раніше повідомив телекомпанії CNN Майкл Doriot - брат музиканта групи Eagles of Death Metal Джуліана Doriot.

Сім терористів покінчили з собою або були знищені. Двоє втекли і оголошені в розшук.