У суді показали продірявлений кулею камуфляж Савченко

Після закритого допиту глави луганських бойовиків Ігоря Плотницького сторона обвинувачення продовжує оглядати речові докази, пише Українська правда з посиланням на "Медіазона".

Зазначається, що у суді був продемонстрований мобільний телефон Савченко, водійське посвідчення і посвідчення на зброю.

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Адвокат Новіков показав кульові отвори на рукаві куртки камуфляжу.

Це куля калібру 5,45, говорить Новіков. Савченко отримала поранення вранці 17-го червня, коли потрапила в полон.

Савченко показала, як і з якого боку у неї стріляли.

Як відомо, російське слідство стверджує, що Савченко корегувала вогонь з 40-метрової вишки, коли були вбиті російські журналісти.