ГПУ не виключає участі російських снайперів у розстрілі Майдану

Інформація про участь російських снайперів під час розгону учасників Революції Гідності у лютому 2014 року не підтверджується, але й не відкидається.

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Про це сьогодні під час брифінгу заявив начальник Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає кореспондент УНІАН.

"Стосовно снайперів, на даний час, ця інформація не підтверджена. Хоча вона і не відкидається", - наголосив він.

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Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яке повинно бути підписано на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття бійцями «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше - Революція Гідності.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, найбільше з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.