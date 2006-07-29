Оприлюднено список найдорожчих світових брендів

Журнал Business Week спільно з консалтинговою компанією Interbrand оприлюднив список 100 найдорожчих світових брендів 2006 року. До списку включені компанії, вартість яких перевищує два мільярди доларів США і які ведуть бізнес в глобальному масштабі, тобто одержують третину доходу поза "рідною" країною.

Перше місце в списку посіла компанія Coca-Cola, вартість торгової марки якої оцінено в 67 мільярдів доларів. На другому місці Microsoft (56,9 мільярда), на третьому - IBM (56,2 мільярда доларів). Крім того, в десятці найдорожчих брендів опинилися GE, Intel, Nokia, Toyota, Disney, McDonald`s і Mercedes-Benz.

Найближчий конкурент компанії Coca-Cola, компанія Pepsi, посіла 22 місце. Більше за всіх протягом року подорожчав бренд Google (на 46 відсотків, до 12,3 мільярдів доларів), який піднявся з 38 на 24 місце. Більше за інших ц ціні втратив бренд Gap (зійшовши з 40 на 52 позицію).

До рейтингу ввійшли тільки компанії з відкритою фінансовою звітністю, що не дозволило включити до нього такі торгові марки, як Visa, Wal-Mart, Mars або CNN.

Лента.ру