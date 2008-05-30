Про що Ющенко скаже в телеінтерв`ю післязавтра?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв’ю Національній телекомпанії України, що транслюватиметься під час всеукраїнського телемарафону «Країна дітей», присвяченому Міжнародному дню захисту дитини.

Як повідомляє прес-служба глави держави, основними темами розмови стали державна політика щодо соціального захисту дітей та дитинства.

Президент прокоментував такі кроки, як надання державної допомоги на новонароджену дитину як стимул народжуваності; підтримку багатодітних родин з боку держави та бізнесу.

У контексті оголошення 2008 року Роком національного усиновлення, глава держави висловив сподівання, що соціальні гарантії для новонароджених будуть поширені на родини, які усиновляють дітей. В.ЮЩЕНКО також очікує, що на законодавчому рівні буде надано право усиновлення одинокими матерями або батьками.

Президент переконаний, що саме родина є найкращим середовищем для виховання дитини. «Установи інтернатного типу - це не наша перспектива. Дитину треба повернути в родину», - сказав він.

Під час інтерв`ю В.ЮЩЕНКО також високо оцінив проведення цього року зовнішнього тестування випускників шкіл. «Це фундаментальний перелом в організації вищої освіти», - сказав Президент. Він також нагадав, що цього року доступ до вищої освіти буде гарантований дітям із багатодітних родин і сиротам.

*** 1 червня 2008 року Національна телекомпанія України за підтримки Президента України проводить Всеукраїнський телемарафон «Країна дітей», присвячений Міжнародному дню захисту дитини.

Мета марафону - привернути увагу суспільства до проблем дитинства і материнства, розкрити роль держави і сім`ї у вихованні дитини, продемонструвати позитивні приклади захисту інтересів дітей, запропонувати шляхи вирішення ключових проблем.

Марафон триватиме в ефірі 12 годин (з 9.00 до 21.00) і передбачає прямі включення з Харкова, Львова, Одеси і Донецька.

Повна версія інтерв`ю вийде в ефір 1 червня о 19.50, фрагменти будуть транслюватися протягом всього телемарафону.