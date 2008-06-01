В Луганській області сьогодні у 2 рази підвищується тариф на воду

В Луганській області з 1 червня тарифи на воду і водовідведення підвищаться майже удвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з рішенням ХХІІ сесії Луганської обласної ради, населення сплачуватиме за водопостачання 1 м. куб. води 3 грн. 90 коп., а за водовідведення – 2 грн. 76 коп. До сьогодні ці тарифи у Луганську становили відповідно 1 грн. 75 коп. та 1 грн. 10 коп.

Для бюджетних організацій затверджено такі тарифи: за поставку 1 куб. м води – 7 грн. 50 коп., за водовідведення - 8 грн. 04 коп.

Всі інші організацій сплачуватимуть за водопостачання 1 куб. м – 9 грн., за водовідведення – 8 грн. 04 коп.

Як повідомляв УНІАН, у березні поточного року сесія Луганської обласної ради ухвалила рішення про передачу майнового комплексу ОКП «Компанія «Луганськвода» російському інвестору – групі компаній «Росводоканал».