Полтавський УБОЗ розкрив 16 організованих груп

Із початку року співробітниками Управління по боротьбі з організованою злочинністю викрито 16 організованих груп на території Полтавської області.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в Полтавській області.

«З початку року співробітниками УБОЗу викрито 16 організованих груп на території нашої області, складено 11 протоколів за фактами корупції, розкрито 115 злочинів. Серед числа резонансних – це група викрадачів вантажівок, яка діяла професійно впродовж тривалого часу й грабувала вантажівки прямо під час руху, також викриття злочинців, які займалися виготовленням фальсифікованої горілки й коньяку і встигли реалізувати в Кременчуку понад 39 тис. літрів сурогату, викриття злочинців, які намагалися реалізувати понад 15 тис. контрафактних дисків», - сказав начальник ЦГЗ Юрій СУЛАЄВ.

За його словами, в даний час значну увагу працівники УБОЗу приділяють і злочинам у банківській сфері, боротьбі з хабарництвом та корупцією тощо.