Майно організатора блокади Криму Іслямова заарештовано - Поклонська
"Суд" заарештував майно одного з організаторів блокади Криму Ленура Іслямова на території окупованого Криму.
Про це заявила так звана прокурор Криму Наталія Поклонська, повідомляє ТАСС.
«Встановлена причетність Іслямова до злочину. Накладено арешт на його майно для забезпечення виконання вироку у кримінальній справі, тобто у цілях відшкодування заподіяної шкоди», - сказала Поклонська.
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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня з 6 годин ранку у співробітників телеканалу ATR Ельзари Іслямової і Лілі Буджурової у Криму та у родичів генерального директора ATR Іслямова у Криму і у Москві проходили обшуки. Крім того, відбувся обшук на підприємстві, яке займається пасажирськими перевезеннями у Криму і яке належить батькові Іслямова.
Напередодні Ленур Іслямов - основний координатор блокади Криму - пообіцяв "морську блокаду" півострова слідом за транспортною та енергетичною.