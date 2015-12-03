Майно організатора блокади Криму Іслямова заарештовано - Поклонська

Про це заявила так звана прокурор Криму Наталія Поклонська, повідомляє ТАСС.

«Встановлена причетність Іслямова до злочину. Накладено арешт на його майно для забезпечення виконання вироку у кримінальній справі, тобто у цілях відшкодування заподіяної шкоди», - сказала Поклонська.

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Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня з 6 годин ранку у співробітників телеканалу ATR Ельзари Іслямової і Лілі Буджурової у Криму та у родичів генерального директора ATR Іслямова у Криму і у Москві проходили обшуки. Крім того, відбувся обшук на підприємстві, яке займається пасажирськими перевезеннями у Криму і яке належить батькові Іслямова.

Напередодні Ленур Іслямов - основний координатор блокади Криму - пообіцяв "морську блокаду" півострова слідом за транспортною та енергетичною.