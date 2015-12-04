У РФ ученого засудили до 8 років за передачу Україні інформації про десантний корабель "Зубр"

Про це повідомляє «Фонтанка».

ФСБ, як пише видання з посиланням на джерела, звинуватила Нікольського в передачі українській стороні документації на десантний корабель «Зубр», спроектований конструкторським бюро «Алмаз».

Троє професійних суддів міського суду Петербурга визнали колишнього старшого наукового співробітника 1-го ЦНДІ (кораблебудування і озброєння ВМФ) винним за всіма пунктами звинувачення. У строк покарання зараховано арешт з жовтня 2012 року.

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Нікольський спочатку провину не визнавав. На судовому слідстві, як повідомляли місцеві ЗМІ, він змінив позицію, попросивши суд перекваліфікувати справу на «контрабанду документів, які можуть використовуватися при створенні озброєння і військової техніки» (ст. 226.1 КК РФ).

Це не перший раз, коли вчені і колишні співробітники силових структур визнаються винними в державній зраді. У середині листопада Московський обласний суд визнав екс-співробітника МВС Євгена Чистова винним у державній зраді у формі шпигунства і засудив його до 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У вересні Мосміськсуд визнав колишнього співробітника ГРУ Геннадія Кравцова винним у державній зраді і засудив його до 14 років колонії. В серпні 2015 року до 15 років був засуджений фізик Селянінов.