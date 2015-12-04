Інтерпол досі не оголосив у розшук жодного підозрюваного у злочинах проти Майдану - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам у Києві заявив начальник управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.

«Щодо Майдану жодного високопосадовця, починаючи з “беркутівця” і закінчуючи вище, не оголошено в розшук. Вони (Інтерпол) вбачають політичні мотиви нібито... Чому вони так роблять, я не розумію. Яроша, наприклад, Російська Федерація оголосила в розшук. І через тиждень на нього вже «червона картка» виставлена. А у нас цей процес триває місяцями і буває відмовляють”, - сказав Горбатюк.

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Він зауважив, що будь-які висновки в такій ситуації важко робити, “але упереджене ставлення я відчуваю”.

Також Горбатюк зазначив, що Інтерпол із незрозумілих причин просить надати докази для оцінки подання на ту чи іншу особу в ситуації щодо України. “Вони не можуть оцінювати докази, це не їх функція... Суд має оцінювати, чи є ознаки політичного переслідування, чи ні. Чому Інтерпол перебирає на себе ці функції суду, мені не зрозуміло”, - зазначив Горбатюк.