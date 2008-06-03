Україна збільшила транзит газу до країн Європи

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, в січні-травні збільшила транзит природного газу до країн Європи на 26%, або на 11,5 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, - до 55,7 млрд. куб. м, що є найбільшим показником за всю історію існування газотранспортної системи України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України".

«Збільшення обсягів транзиту зумовлене зростанням експортних постачань ВАТ “Газпром” у країни Європи для забезпечення зростаючого споживання природного газу європейськими країнами», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні також наголошується, що обсяг транспортування газу споживачам України в січні-травні збільшився на 5%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, до 29,5 млрд. куб. м.

«Рекордні обсяги транзиту вкотре підтвердили, що ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” є надійним партнером ВАТ “Газпром” щодо транспортування природного газу в країни Європи, а український маршрут транспортування газу має істотні резерви для їх нарощування», - зазначають у прес-службі «Нафтогаза».

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році Україна протранспортувала в країни Європи 112,1 млрд. куб. м. природного газу, що на 1,7 млрд. куб. м або на 1,5% менше, ніж у 2006 році. Основною причиною зниження обсягів транзиту газу в 2007 році стала переорієнтація ВАТ “Газпром” постачань газу на південь Російської Федерації через введений в експлуатацію газопровід “Октябрська-Сохрановка” в обхід території України.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. Станом на 01.01.2008 року газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складається із 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході - 288, на виході - 178,5 млрд. куб. м., зокрема в країни Європи - 142,5 млрд. куб. м.