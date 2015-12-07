Держприкордонслужба в ході спецоперації виявила схеми незаконного переміщення товарів в зоні АТО

Про це повідомляє відділ з питань взаємодії із ЗМІ Держприкордонслужби.

Повідомляється, що в схемі були задіяні українські, казахські, білоруські та узбецькі фірми–перевізники.

"Так, в ході перевірочних заходів встановлено, що власники товару і транспортних засобів вступали в фінансово-господарські відносини з представниками терористичних організацій на сході України, і надалі постачали їм товар через територію РФ. Автоперевізники перетинали українсько-російський кордон на пунктах пропуску "Ізварине" та "Успенка", що не функціонують, і фінансували терористів", - повідомляють прикордонники.

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За результатами проведених оперативних заходів у чотирьох випадках притягнуті до адміністративної відповідальності п'ятеро представників фірм, щоб надалі припинити спроби ввезення товарів на територію, підконтрольну бойовикам.

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Крім того, в результаті проведених співробітниками прикордонного відомства заходів, інші правоохоронні органи вилучили 5 транспортних засобів комерційного призначення перевізників на суму понад 2,7 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше була викрита нелегальна мережа розповсюдження тютюнових виробів.