"Нас не залякати": Порошенко заявив про запобігання українськими спецслужбами понад 200 терактів
16:32, 07 грудня 2015Суспільство
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Українські спецслужби захистили українців від більш ніж 200 терактів.
Українські спецслужби захистили українців від більш ніж 200 терактів / Фото УНІАН
Про це в ході брифінгу заявив президент України Петро Порошенко.
"Наші спецслужби захистили Україну від понад 200 терористичних атак, які готувалися в Києві, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Львові та багатьох інших містах. Ключова позиція - нас не налякати і світ не налякати терористичними загрозами", - заявив Порошенко.
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Раніше Порошенко повідомив, що незважаючи на зменшення обстрілів з боку бойовиків, війна на Донеччині триває.
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