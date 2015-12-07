"Нас не залякати": Порошенко заявив про запобігання українськими спецслужбами понад 200 терактів

Про це в ході брифінгу заявив президент України Петро Порошенко.

"Наші спецслужби захистили Україну від понад 200 терористичних атак, які готувалися в Києві, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Львові та багатьох інших містах. Ключова позиція - нас не налякати і світ не налякати терористичними загрозами", - заявив Порошенко.

Читайте такожПорошенко заявив, що Україна підтримуватиме міжнародну антиіділівську коаліцію у Сирії

Раніше Порошенко повідомив, що незважаючи на зменшення обстрілів з боку бойовиків, війна на Донеччині триває.