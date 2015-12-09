У Харкові в магазині "Рошен" стався вибух (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Харківській області, сьогодні, 9 грудня, о 1:37 до чергової частини Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні магазину "Рошен", розташованому у ТРЦ "Дафі", пролунав вибух.

Читайте такожВ магазині Roshen на Оболоні стався вибух (відео)

За відомостями поліції, на місце події виїхали керівництво ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група поліції, експерти, представники СБУ та прокуратури. Патрульні поліцейські виставили оточення.

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.

Як розповіли очевидці, на розташованій неподалік торгового закладу автозаправці незадовго до пригоди вони бачили чоловіка у жовтій куртці з написом «Україна».

Читайте такожУ Roshen прокоментували серію нападів на власні магазини

Вибуховою хвилею пошкоджено скло у вітринах та вхідних дверях. Зараз правоохоронці відпрацьовують прилеглу територію. Слідчо-оперативні дії тривають.