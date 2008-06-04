Вінський готує ще один сюрприз

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявляє, що в Україні планується перехід на гнучку систему формування тарифів на пасажирські перевезення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Й.ВІНСЬКИЙ повідомив журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Зараз в Міністерстві створено робочу групу, і ми працюємо над цим питанням. Йдеться про те, що вартість квитків, які, скажімо, будуть придбані за два місяці, буде значно нижчою, а в разі їх продажу за один день (до відправлення) вони коштуватимуть значно вище», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

При цьому міністр не уточнив, у якому процентному співвідношенні коливатиметься рівень тарифів залежно від дати придбання проїзних квитків. «Ми поки що не розглядали цього питання. Але йдеться про те, що має бути абсолютно інший підхід до процесу формування тарифів», - наголосив він.