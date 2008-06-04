Відбудеться круглий стіл «Вакцинація населення: чи варто політизувати питання?»

5 червня (четвер) 2008 року о 12:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вакцинація населення: Чи варто політизувати питання?» Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна На круглий стіл запрошені: - Валерій Бідний, заступник міністра охорони здоров’я України; - Микола Проданчук, доктор медичних наук, професор, колишній головний санітарний лікар України; - Юрій Збітнєв, лідер партії «Нова сила»; - Сергій Крамарев, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця; - Федір Лапій, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шулика; - Ірина Дзюблик, завідувач кафедри вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шулика; - Володимир Широбоков, професор, академік НАНУ, член-кореспондент Академії медичних наук України; - Дорошенко В. О., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця. Акредитація ЗМІ обов’язкова. Контакт: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

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