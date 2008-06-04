Відбудеться круглий стіл «Вакцинація населення: чи варто політизувати питання?»
5 червня (четвер) 2008 року о 12:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна
відбудеться круглий стіл «Вакцинація населення: Чи варто політизувати питання?»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна
На круглий стіл запрошені:
- Валерій Бідний, заступник міністра охорони здоров’я України;
- Микола Проданчук, доктор медичних наук, професор, колишній головний санітарний лікар України;
- Юрій Збітнєв, лідер партії «Нова сила»;
- Сергій Крамарев, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця;
- Федір Лапій, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шулика;
- Ірина Дзюблик, завідувач кафедри вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шулика;
- Володимир Широбоков, професор, академік НАНУ, член-кореспондент Академії медичних наук України;
- Дорошенко В. О., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця.
Акредитація ЗМІ обов’язкова. Контакт: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.