Відбудеться круглий стіл «Вакцинація населення: чи варто політизувати питання?»

12:15, 04 червня 2008
Суспільство
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5 червня (четвер) 2008 року о 12:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна

відбудеться круглий стіл «Вакцинація населення: Чи варто політизувати питання?»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна

На круглий стіл запрошені:

- Валерій Бідний, заступник міністра охорони здоров’я України; 

- Микола Проданчук, доктор медичних наук, професор, колишній головний санітарний лікар України; 

- Юрій Збітнєв, лідер партії «Нова сила»; 

- Сергій Крамарев, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця;

- Федір Лапій, асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шулика;

- Ірина Дзюблик, завідувач кафедри  вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шулика;

- Володимир Широбоков, професор, академік НАНУ, член-кореспондент Академії медичних наук України;

- Дорошенко В. О., доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця.

Акредитація ЗМІ обов’язкова. Контакт:  Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14.

 

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