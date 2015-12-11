Ярош підтвердив загибель екс-бійця ПС серед диверсантів у спецоперації "Альфи" та розповів про знайомство з ним

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті ПС.

Ярош критично висловився про колишнього бійця і заявив, що не довіряв йому ніколи й "на це були свої причини".

"З ним на війні зіткнувся один раз. Був серпень 2014 року, ми тільки що вийшли з-під Савур-могили і він з'явився на базі 5-го батальйону ДУК ПС. Сказав, що хоче приєднатися до нашої фронтовий діяльності. Мене це зацікавило, тому що він був місцевий і люди зі знанням території були дуже потрібні. Як раз прийшла розвідувальна інформація, що в районі Оленівки катаються російські "Тигри". Відповідно, було прийнято рішення відправити у цей район нашу ДРГ для влаштування засідки на російських окупантів. Почалася робота: група вийшла, Олег пішов у головному дозорі і десь загубився... Завдання виконано не було", - розповів Ярош.

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Після цього, за словами керівника ДУК, Мужчиль зник разом з виділеною йому зброєю і пристроєм нічного бачення. А через деякий час з'явився в тилу на наших тренувальних базах і був притягнутий посадовими особами ДУК до розгортання відділу розвідки.

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"Успіхів на цьому терені не було", - зазначив Ярош.

"Але спостерігав інше: непереборне бажання перевести ДУК ПС з боротьби з зовнішнім ворогом (для чого Корпус і створювався) на терористично-диверсійну діяльність проти існуючої влади, тобто знищити унікальне добровольче загальнонаціональне явище. Крім того, після поранення, лежачи в лікарні, я почав відстежувати цілеспрямовану роботу, яку він вів з дискредитації керівництва ПС, поширення розбрату, плетіння інтриг... Ось така правда життя", - йдеться в заяві Яроша.

"Хто-то з нього зараз буде ліпити "безкомпромісного борця" і "революціонера". Це ваша справа... Я його таким не бачив", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, пізно увечері 9 грудня в результаті проведеної СБУ спецоперації, в якій загинув боєць спецпідрозділу "Альфа", була припинена діяльність диверсійно-розвідувальної групи, що діяла у низці міст України, в тому числі в Києві.

Один з членів ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників "Альфи" (один з них загинув) і був знешкоджений. Серед затриманих було 3 громадянина Росії.

ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що ліквідований учасник диверсійної групи раніше був членом "Правого сектора" і міг бути засланим співробітником ФСБ Росії.