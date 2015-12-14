ЗМІ: Аксьонов оголосив в окупованому Криму режим воєнного часу

Він зазначив, що це рішення прийнято у режимі НС, щоб забезпечити населення питною водою, передає Flash Crimea.

"Щодо тих, хто перешкоджає, за режимом воєнного часу порушуємо кримінальні справи із завдання шкоди "республіці" Крим, відразу же вводити тимчасову адміністрацію та свердловини все одно передавати (муніципалітетам). Якщо рішення штабу з НС не буде виконано, прошу органи внутрішніх справ виставити охорону біля цих свердловин і проводити примусову передачу (свердловин)", - наголосив Аксьонов.

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"Совість треба врешті-решт мати! Судак сидить без води, а у місцевих буржуїв повне забезпечення. Так бути не повинно!" - додав він.

Варто зазначити, що Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді. Після анексії Криму Росією в березні 2014 року постачання води на півострів припинили.