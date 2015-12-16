У Лаврова заявили про домовленості у Мінську щодо припинення вогню на Донбасі під час новорічних свят
10:13, 16 грудня 2015Суспільство
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В ході засідання Контактної групи в Мінську було укладено угоду про припинення вогню на Донбасі під час новорічних свят, заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.
Контактна група домовилася про повне припинення вогню на свята / Фото УНІАН
Про це повідомляє РИА «Новости».
«Були досягнуті нові домовленості з розмінування, підтримано пропозицію про повне припинення вогню в період новорічних свят і Різдва», - сказала вона в ході брифінгу.
За словами Захарової, до кінця 2015 року має пройти ще одне засідання Контактної групи, для чого вже була зроблена відповідна домовленість.
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Як повідомляв УНІАН, 15 грудня у Контактній групі представили робочий документ щодо амністії для обговорення в 2016 році.
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