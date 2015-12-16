У Лаврова заявили про домовленості у Мінську щодо припинення вогню на Донбасі під час новорічних свят

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Були досягнуті нові домовленості з розмінування, підтримано пропозицію про повне припинення вогню в період новорічних свят і Різдва», - сказала вона в ході брифінгу.

За словами Захарової, до кінця 2015 року має пройти ще одне засідання Контактної групи, для чого вже була зроблена відповідна домовленість.

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Як повідомляв УНІАН, 15 грудня у Контактній групі представили робочий документ щодо амністії для обговорення в 2016 році.