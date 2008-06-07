Газпром ще не вирішив, чи підвищувати ціни на газ для України

Питання про підвищення ціни на газ для України ще не вирішене. Про це заявив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ, передає РІА “Новости”.

За його словами, ціна на газ для України залежить від того, наскільки піднімуть ціни на газ у Туркменії, Узбекистані та Казахстані. "Переговори поки не закінчено", - сказав у п`ятницю С.КУПРІЯНОВ в ефірі радіостанції "Эхо Москвы".

Коментуючи заяву голови МЗС РФ Сергія ЛАВРОВА про те, що ціна на газ для України може підвищитися майже вдвічі, С.КУПРІЯНОВ сказав: "Такого роду оцінка має право на життя".

Як повідомлялося, Сергій ЛАВРОВ після переговорів президентів двох країн, на яких обговорювали проблему постачання газу в Україну, заявив, що ціна на російський газ для України з 1 січня 2009 року збільшиться майже вдвічі.

"Ціни на газ центрально-азійських країн, який потрапляє в Україну через територію Росії, з 1 січня 2009 року відповідатимуть європейським цінам, їх розраховуватимуть за стандартними формулами, - сказав С.ЛАВРОВ. - Це рішення зумовлює і перехід на ринкові ціни. Ціна для України через це збільшиться майже вдвічі".

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ запевнив, що Україна хоче швидше перейти на ринкові ціни на газ. "Така позиція об`єктивна, ми її поділяємо", - сказав у розмові з журналістами С.ЛАВРОВ.

Сьогодні керівник прес-служби НАК “Нафтогаз України” Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ заявив, що НАК розцінює заяву російської сторони про збільшення з 2009 року ціни на газ удвічі як політичну.

Він зазначив, що НАК “Нафтогаз України” і РАО “Газпром” зараз здійснюють переговори. За його словами, ціна на газ залежить від низки чинників, зокрема від ставок на зберігання і транзит російського газу територією України.

“Я думаю, що говорити про фінальний вихід на якусь ціну поки рано, і вона (ціна -УНІАН) стане відомою для нас тільки по закінченні переговорів між “Нафтогазом” і “Газпромом”. Поки я розцінював би цю заяву як політичну”, - сказав В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Нагадаємо, 2008 року Україна купує газ за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м.